Генич о «Локомотиве»: «На сборах – 12-14 выходных, так тренироваться команда не должна. Поступок Гиздоля – предательский, поступок подонка»

поделился информацией о подготовке ко второй части сезона .

– Насколько я знаю, методика подготовки на сборах с Гиздолем отличалась от того, что было и с Юрием Павловичем (Семиным – прим.), и с Николичем.

Если раньше было много беговой работы, то сейчас, как говорят, у команды по этой немецкой технологии – очевидцы рассказывают – так тренироваться наша команда не должна. Огромное количество дней отдыха.

Некоторые наши клубы давали 2-3 дня между сборами, и все. Тут же между сборами серьезная дыра, потом на самих сборах нагрузки были, мягко говоря, не запредельные, а после второго сбора еще немаленькое окошко.

Внутри сбора были выходные, и собралось 12-14 дней, когда команда не тренировалась. В матче с «Мольде» на сборах команда должна была пропустить мячей семь, но пропустила только два.

Если бы был матч с в чемпионате, «быки» бы их просто растерзали. И счет, и игра с «Енисеем» не удивили. Разрозненно выглядела вся команда. Если бы не Худяков, мячей восемь бы пропустили. Информация, которая поступала со сборов, подтвердилась.

– Почему ушел Фарке и в чем отличие от ситуации с Гиздолем?

– Вадим Шпинев прав – то, как сделал Гиздоль, – уехал, не предупредив – поступок предательский, поступок подонка.

В «Краснодаре» ситуация другая. В ситуации с Гиздолем уехал только он, не помощники. Здесь Фарке точно не сбежал, а уехал по договоренности с клубом.

А Шварцу, если останется до конца сезона, надо давать заслуженного тренера – учитывая все давление на него. У очень непростая ситуация, учитывая санкции ВТБ. Но Шварц не хочет бросать команду.

С Гиздолем все понятно, а Фарке команду подготовил хорошо – работали три сбора очень мощных, работали практически без выходных, и команда удивила бы и функциональной подготовкой, и игрой, – сказал комментатор «Матч ТВ».