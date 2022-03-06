Глава наблюдательного совета «Химок» Терюшков о матче с «Локо»: «Подумаем, подавать ли протест»

Роман Терюшков допустил, что «Химки» подадут протест по итогам матча с «Локомотивом».
«Пока информация о техническом поражении «Локомотива» не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет.
Мы будем еще раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать протест», – сказал председатель наблюдательного совета «Химок».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Химками». Также на сайте можно посмотреть игру в прямом эфире.
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