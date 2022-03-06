Дембеле еще не решил, где продолжит карьеру. Продление контракта с «Барсой» возможно

Будущее Усмана Дембеле остается неопределенным.

Несмотря на то, что вингер «Барселоны» контактировал с несколькими европейскими топ-клубами, окончательного решения по его будущему еще нет.

Возможны как уход француза из «Барсы», так и продление контракта с каталонцами, пишет журналист Téléfoot Жюльен Мейнар.

Сообщалось, что «Барса» предложила Дембеле контракт до 2024 года с зарплатой 8 млн евро за сезон. Срок его действующего соглашения с клубом истекает летом.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 16 матчей за «Барсу», забил 2 мяча и отдал 5 передач. Его статистику можно изучить здесь.