«Челси» хочет подписать Дембеле летом. «МЮ» и «Ювентус» тоже претендуют на игрока

хочет подписать .

Вингер «Барселоны» станет свободным агентом летом, и лондонский клуб сделает все, чтобы подписать с ним контракт. «Челси» отказался от идеи о покупке полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри из-за высокой стоимости сделки и сосредоточился на Дембеле.

Английский клуб общался с окружением Дембеле, у которого есть несколько предложений. Окончательного решения о будущем игрок еще не принял.

В раздевалке Усман по-прежнему говорит, что хочет остаться в «Барсе», но разница между его требованиями и предложением каталонцев по контракту так велика, что ее вряд ли можно будет преодолеть.

Основные претенденты на Дембеле – это , «Ювентус» и «Челси». Лондонский клуб считает Усмана лучшим вариантом на рынке и готов предложить ему хороший подписной бонус и высокую зарплату. Переговоры уже идут.

Окружение Дембеле хочет, чтобы Усман не только получил высокую зарплату, но и оказался в клубе, где будет одной из главных звезд и всегда будет выходить в стартовом составе.

Ранее наиболее интересным для Дембеле было предложение от , однако вмешательство «Челси» может изменить ситуацию.

Статистику 24-летнего вингера можно изучить здесь.