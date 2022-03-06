Рангник о трансферах: «У «Ливерпуля» и «Сити» было не так много неудач. «МЮ» должен вернуться на такой путь»

высказался о трансферной стратегии «Ман Юнайтед».

«Нужно иметь четкую трансферную стратегию, подписывать игроков, которые вписываются в систему. И , и занимались этим последние 5-6 лет. Если посмотреть на их трансферную политику и успешные покупки, то можно сказать, что у них было не так много неудачных трансферов. Оба клуба были довольно успешны, и «Манчестер Юнайтед» должен вернуться на такой путь.

После сэра Алекса Фергюсона у «МЮ» было много тренеров. Чтобы сократить отставание от этих двух клубов, не нужно повторять эти шаги. У «МЮ» есть идентичность, мы должны идти своим путем. Но профессиональный футбол довольно прост. Нужно понять, как ты хочешь играть, какую игру хотят видеть болельщики, а это всегда был привлекательный, атакующий, активный футбол, который развлекает.

Поняв это, нужно проверить, подходят ли для этого игроки. Команда должна быть достаточно быстрой. Нужно активно действовать на трансферном рынке, знать его и подписывать правильных игроков в нужный момент.

Кроме того, нужен лучший тренер из возможных, а также тренерский штаб, который может развивать игроков», – сказал тренер .

Сегодня «МЮ» сыграют в дерби с «Манчестер Сити». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.