Депутат Госсовета Крыма о клубах РПЛ: «Теперь обязаны приезжать к нам на сборы»

Крыму ждут, что клубы будут проводить сборы на полуострове.

Член комитет по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Юрий Ветоха заявил, что ждет российские команды и спортсменов на сборы на полуострове.

– Могут ли теперь наши команды проводить, условно, летние сборы в Крыму?

– Раньше у нас была проблема, но теперь обязаны приезжать. У нас четыре идеальных чисто футбольных базы, где могут базироваться по две команды.

С точки зрения спаррингов понятно, что для условного «Спартака» вряд ли они подойдут, но для команды нижней части турнирной таблицы – пожалуйста.

У нас есть большая база в Евпатории, федеральная база в Алуште, стадион «Авангард» в Ялте, который откроется в мае после реконструкции, стадион «Локомотив» с лучшим газонным покрытием и другие.

Пять-шесть баз с учетом не только чисто футбольных, на которых могут тренироваться спортсмены из других видов. Плюс есть дворец спорта. У нас уже были руководители академии Ирины Винер-Усмановой. Они приезжали смотрели. Так что ждем, – сказал экс-глава Крымского футбольного союза.

Ранее международные организации запрещали российским командам проводить сборы в Крыму. УЕФА по-прежнему считает территорию Крыма украинской, но признает ее нейтральный статус. Однако на днях УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой.