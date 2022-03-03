«Динамо» сможет на 100% заполнить стадион на матч со «Спартаком»

«Динамо» сможет на 100% заполнить стадион на матче со .

Как сообщает пресс-служба московского клуба, после отмены коронавирусных ограничений болельщикам для прохода на трибуны больше не потребуются QR-коды.

Стадион «Динамо» на матче со «Спартаком» можно будет заполнить на 100%.

Несмотря на снятие ограничений, пройти на трибуны можно будет только при наличии маски.

сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 6 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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