Хесус Медина: «Уровень игроков ЦСКА высок. Фернандес и Акинфеев – безупречные профессионалы, Фукс способен оправдать самые высокие ожидания»

оценил высокий уровень игроков .

– Кто из игроков основы удивил, впечатлил тебя?

– У каждого есть свои козыри, общий уровень высок. Когда я убедился в этом на сборах, был очень обрадован. Знал Марио [Фернандеса] и Игоря [Акинфеева] по чемпионату мира-2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки. С Фуксом мы пересекались в отборочном раунде ОИ в 2020-м на уровне сборных, тогда он был в порядке.

– Бруно пропустил очень долгое время из-за травмы, и сейчас болельщики по-прежнему не знают, чего от него ожидать. Но не будет преувеличением сказать, что на этих сборах его наигрывали в качестве основного центрального защитника.

– Мы быстро подружились, и я могу сказать, что Бруно способен оправдать самые высокие ожидания. Да, он не смог заиграть сразу из-за злосчастного повреждения, но сейчас все это в прошлом.

Я имел возможность видеть игру Фукса весь месяц сборов. Как же он голоден до футбола! Этот парень столько пропустил, но сейчас он действительно очень хорошо готов, – сказал полузащитник армейцев.