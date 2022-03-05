«Барселона» подписала 18-летнего хавбека «Расинга» Торре за 5 млн евро, отступные – 100 млн

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«Барселона» согласовала трансфер 18-летнего атакующего хавбека «Расинга» Пабло Торре.

Этот сезон молодой полузащитник доиграет в своем нынешнем клубе, а летом присоединится к сине-гранатовым.

Его контракт с каталонской командой рассчитан до 2026 года. В договоре прописаны отступные в размере 100 миллионов евро.

«Барса» заплатит за футболиста пять миллионов евро. За счет бонусов сумма может возрасти до 20 миллионов.

Изначально Торре будет выступать за «Барселону Б».

 
 
 
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Публикация от FC Barcelona B (@fcbarcelonab)

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