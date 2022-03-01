УЕФА выделил 1 млн евро на помощь детям в Украине, 100 тысяч – детям и беженцам в Молдове

Благотворительный фонд УЕФА выделил 1 миллион евро в качестве помощи украинским детям.

Члены попечительского совета Детского фонда УЕФА и его председатель Александр Чеферин приняли решение о выделении этих средств на помощь детям, находящимся на , и детям-беженцам в соседних странах.

Эти средства будут направлены на финансирование инициатив ассоциаций-членов и благотворительных организаций, направленных на защиту прав детей и их благополучие.

Кроме того, Детский фонд УЕФА принял решение выделить 100 000 евро для оказания неотложной помощи украинским детям и беженцам. Эти деньги будут предоставлен Футбольной ассоциации Молдовы, которая уже сотрудничает с местными гуманитарными организациями для оказания помощи украинским детям-беженцам, прибывающим в страну.

Часть этих средств также будет использована для обеспечения детских больниц Украины лекарствами и расходными материалами.

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