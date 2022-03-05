Лаутаро о 5:0 с «Салернитаной»: «Интеру» нужно было многое доказать. Впереди важный матч c «Ливерпулем»

Лаутаро Мартинес высказался о своем хет-трике в матче Серии А с «Салернитаной» (5:0).

Аргентинец прервал свою безголевую серию (646 минут) и «Интера» (425).

«Нам не хватало победы, нам не хватало голов – сегодня мы забили пять и очень счастливы.

Лично для меня это были крайне тяжелый период, ведь нападающим нужны голы. Да и всей команде тоже. Я всегда стараюсь изо всех сил, но иногда можно не реализовать вернейший момент или, наоборот, зарядить в верхний угол.

Я праздновал [голы] так яростно и страстно, потому что впереди у нас важный матч [c «Ливерпулем»], и сегодня нам нужно было многое доказать. В последнее время нам не хватало целеустремленности и характера. «Салернитана» была очень агрессивной, но мы играли хорошо.

Мы поедем в Ливерпуль с решимостью сыграть в свой футбол и постараться пройти дальше», – сказал Мартинес.