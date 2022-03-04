Лаутаро прервал свою безголевую серию (646 минут) и «Интера» (425). Аргентинец не забивал за клуб с января

Нападающий прервал безголевую серию.

Аргентинец открыл счет в матче 28-го тура Серии А против «Салернитаны» (1:0, первый тайм) на 22-й минуте.

24-летний форвард не забивал за «Интер» на протяжении 646 минут. Он не мог забить за клуб с января, а в чемпионате Италии – с декабря.

Также прервалась и безголевая серия «Интера», которая составила 425 минут и стала для клуба самой продолжительной с января 2018 года (430 минут).

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Салернитана».