РФС признал незаключенным контракт Корнюшина с «Краснодаром». Клуб подписал пустое соглашение и урезал воспитаннику зарплату в пять раз

РФС признал незаключенным контракт Даниила Корнюшина с «Краснодаром».

Ранее стало известно, что краснодарский клуб подписал пустой контракт с футболистом в обход регламента РФС, урезав воспитаннику зарплату в пять раз.

«Удовлетворить заявление футболиста в отношении ФК о признании трудового договора незаключенным и иных требований частично.

Признать трудовой договор между футболистом и клубом незаключенным. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста отказать», – сообщается по итогам заседания палаты по разрешению споров.

«Мы рады, что справедливость восторжествовала, а все грязные инсинуации по поводу корысти Даниила в этом деле – отпали сами собой.

Единственное, чего мы хотели – это чтобы клуб соблюдал закон», – сообщил Ивану Карпову ведущий юрисконсульт компании BLCons Group Андрей Березняк, который представлял в этом деле интересы семьи футболиста.