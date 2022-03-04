Тухель заявил, что продажа «Челси» не влияет на его будущее: «Это идеальный клуб для меня. Я люблю все здесь»

высказался о будущем на фоне продажи «Челси».

– Влияет ли это на ваше будущее в «Челси»? Будут ли у вас сложности с тем, чтобы остаться?

– Нет. Я много раз говорил, что мне нравится работать в Премьер-лиге. Мне нравится в Англии. Я чувствую традиции и любовь к спорту в целом и к футболу в частности. Это прекрасное место. «Челси» – идеальный клуб для меня.

Мне нравится здесь. Я люблю все в этом клубе. Надеюсь, что так все и останется. Неопределенности нет, но разве у тренеров она присутствует не всегда? Я привык и научился с этим жить. Я настроен позитивно. Надеюсь, все закончится хорошо, – сказал тренер .