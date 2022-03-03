Мохамед Салах: «Спроси я 6-7 лет назад в Египте, есть ли у нас игрок, способный конкурировать с лучшими в мире, ответили бы «нет». Сейчас все иначе, и это была моя главная цель»

Форвард призвал людей стремиться к их мечтам.

«Одна из моих целей в жизни – убедить людей в их способности добиваться того, о чем они мечтают. Я стремлюсь к ней с тех пор, как уехал в Швейцарию.

Жизнь была непростой, поскольку я не говорил по-английски. Я спрашивал у себя, стоит ли вернуться в , как все те, кто уехал и ничего не добился, или же лучше остаться и добиться успеха.

Я старался действовать не так, как остальные, я изучал все, что делали покинувшие свою страну египтяне. Я начал концентрироваться на таких вещах, как развитие личностных качеств, чтобы понять, достаточно ли для успеха лишь таланта или нужно работать над психологией.

Если бы 6-7 лет назад я спросил у кого-либо в Египте, есть ли у нас игрок, способный конкурировать с лучшими футболистами мира, там бы ответили «нет». Но теперь все иначе.

Это была моя главная цель в жизни. И если бы я сегодня умирал, то знал бы, что добился многого из того, к чему стремился», – сказал Салах в интервью каналу DMC.