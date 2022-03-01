Кержаков о 0:3: «Динамо» было сильнее «Нижнего», ничего страшного. Поработаем над ошибками»

Александр Кержаков отметил, что «Нижний Новгород» знал, как будет играть «Динамо».
Команды встречались в 1/8 финала Бетсити Кубка России, и московский клуб выиграл со счетом 3:0.
– Как оцените игру?
– Мы примерно представляли, как будет играть «Динамо», и готовились к этому. Знали, как против них обороняться, [что] нам придется больше обороняться, чем играть с мячом.
В первом тайме подготовка давала плоды, ничего не было опасного у наших ворот. Но пенальти привел к концу тайма со счетом 0:1. Второй тайм начали неплохо, невынужденная ошибка подарила сопернику гол, и для нас исход игры был решен.
– С чем связан столь поздний выход на поле Игбоуна?
– Несколько аспектов замены Игбоуна. Планировали усилить атаку. Ларсену надо было дать отдохнуть, через 4 дня игра. Не было такого подтекста, что Игбоун играет против бывшей команды.
– Когда Игбоун будет готов играть больше 15-20 мин?
– Сложно ответить. Есть тренировочный процесс.
– Как оцените отмененный пенальти из-за офсайда в ворота «Динамо»?
– Там был явный офсайд. Быстро разыграли мяч. Проверяли офсайд несколько минут.
Дело не в судействе. Просто «Динамо» оказалось сильнее нас, это ничего страшного. Проведем работу над ошибками. Можно готовиться к командам, которые играют в похожем стиле, как «Динамо». Будем стараться в тренировочном процессе такие вещи предотвращать.
– Как настроить игроков на футбол в такой ситуации?
– Мы профессиональные спортсмены, – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».