Кержаков о 0:3: «Динамо» было сильнее «Нижнего», ничего страшного. Поработаем над ошибками»

отметил, что знал, как будет играть .

Команды встречались в 1/8 финала Бетсити Кубка России, и московский клуб выиграл со счетом 3:0.

– Как оцените игру?

– Мы примерно представляли, как будет играть «Динамо», и готовились к этому. Знали, как против них обороняться, [что] нам придется больше обороняться, чем играть с мячом.

В первом тайме подготовка давала плоды, ничего не было опасного у наших ворот. Но пенальти привел к концу тайма со счетом 0:1. Второй тайм начали неплохо, невынужденная ошибка подарила сопернику гол, и для нас исход игры был решен.

– С чем связан столь поздний выход на поле Игбоуна?

– Несколько аспектов замены Игбоуна. Планировали усилить атаку. Ларсену надо было дать отдохнуть, через 4 дня игра. Не было такого подтекста, что Игбоун играет против бывшей команды.

– Когда Игбоун будет готов играть больше 15-20 мин?

– Сложно ответить. Есть тренировочный процесс.

– Как оцените отмененный пенальти из-за офсайда в ворота «Динамо»?

– Там был явный офсайд. Быстро разыграли мяч. Проверяли офсайд несколько минут.

Дело не в судействе. Просто «Динамо» оказалось сильнее нас, это ничего страшного. Проведем работу над ошибками. Можно готовиться к командам, которые играют в похожем стиле, как «Динамо». Будем стараться в тренировочном процессе такие вещи предотвращать.

– Как настроить игроков на футбол в такой ситуации?

– Мы профессиональные спортсмены, – сказал главный тренер «Нижнего Новгорода».