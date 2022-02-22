Агент Тюкавина об интересе «Боруссии»: «С конкретными предложениями к нам никто не обращался»

Агент Константина Тюкавина прокомментировал интерес к форварду.

Осенью 2021 года TEAMtalk сообщал, что дортмундский клуб может подписать игрока летом.

«Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался.

И сейчас для Кости важнее всего подойти к сезону в максимально боевом состоянии, а голами в «Динамо» оправдать доверие Сандро Шварца и Валерия Карпина, включившего его в список кандидатов на отборочный матч с Польшей», – сказал Алексей Сафонов.