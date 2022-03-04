Украина просит ФИФА перенести стыковую игру с Шотландией. Матч может пройти в июне

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Украина предложила ФИФА перенести стыковой матч ее сборной в квалификации ЧМ-2022.

Международная федерация футбола подтвердила получение запроса о переносе игры Шотландия – Украина, запланированной на 24 марта, на более поздний срок, и сообщила о поиске подходящего решения совместно с УЕФА и Федерацией футбола Шотландии.

По сведениям USA Today, одним из вариантов называется сдвиг на июнь этой игры, а также параллельной – между Уэльсом и Австрией.

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