Украина просит ФИФА перенести стыковую игру с Шотландией. Матч может пройти в июне

Украина предложила перенести стыковой матч ее сборной в квалификации ЧМ-2022.

Международная федерация футбола подтвердила получение запроса о переносе игры – Украина, запланированной на 24 марта, на более поздний срок, и сообщила о поиске подходящего решения совместно с и Федерацией футбола Шотландии.

По сведениям USA Today, одним из вариантов называется сдвиг на июнь этой игры, а также параллельной – между Уэльсом и Австрией.

Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше. Главы УАФ принял предложение поляков