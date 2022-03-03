Глава Ла Лиги Тебас о перезапуске Суперлиги: «Будет нанесен огромный вред. Я чувствую себя униженным»

Глава Ла Лиги осудил идею о на фоне новостей о перезапуске проекта.

Сообщалось, что президент «Ювентуса» вскоре представит новый проект Суперлиги – с 20 участниками и двумя дивизионами.

«Аньелли должен объяснить это. Если не объяснит, то солжет. По-моему, именно в его доме неделю назад была встреча трех команд («Ювентуса», «Барселоны» и «Реала» – прим. Sports.ru). Сейчас они говорят, что им не нужно гарантированное место в Суперлиге, «Реал» говорит, что не планирует занимать первый слот. Это ложь.

Очень сложно будет включить в этот турнир английские клубы, поэтому они создают европейскую лигу с двумя уровнями, где национальные лиги – второй уровень.

, , нажили себе врагов из УЕФА и АПЛ, чей рост идет вразрез с их моделью. Мы знаем это, у нас есть информация. Они могут говорить, что хотят, но это то, над чем они работают.

Они настаивают на том, что создание Суперлиги не повлияет на национальные лиги. Нужно быть идиотами, тупицами [чтобы поверить в это]. Но мы все говорим, что это навредит национальным лигам.

Для меня это оскорбление, я чувствую себя униженным. Они нанесут огромный вред», – заявил .