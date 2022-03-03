Тикнизян удален за 2-ю желтую в первом тайме матча с «Енисеем». Это 2-е удаление защитника «Локо» в сезоне

Теги Локомотив премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России судьи Енисей Артем Чистяков Наир Тикнизян Александр Канаплин Футбол

Наир Тикнизян удален в матче с «Енисеем».

Защитник «Локомотива» получил две желтые карточки в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Первое предупреждение судья Артем Чистяков показал на 27-й минуте, второе – на 36-й.

За второй фол Тикнизяна, на Александре Канаплине, был назначен пенальти. Александр Ломакин реализовал 11-метровый удар.

Это второе удаление Тикнизяна в этом сезоне. Ранее он получил красную карточку в игре Лиги Европы с «Марселем» (1:1). В период выступлений за ЦСКА футболист ни разу не был удален.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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