Тикнизян удален за 2-ю желтую в первом тайме матча с «Енисеем». Это 2-е удаление защитника «Локо» в сезоне

удален в матче с .

Защитник получил две желтые карточки в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Первое предупреждение судья Артем Чистяков показал на 27-й минуте, второе – на 36-й.

За второй фол Тикнизяна, на , был назначен пенальти. Александр Ломакин реализовал 11-метровый удар.

Это второе удаление Тикнизяна в этом сезоне. Ранее он получил красную карточку в игре Лиги Европы с «Марселем» (1:1). В период выступлений за ЦСКА футболист ни разу не был удален.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.