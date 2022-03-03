Семин готов возглавить «Локомотив»: «Почему нет? С удовольствием»

Юрий Семин заявил о готовности вернуться в «Локомотив».
Ранее Маркус Гиздоль ушел с поста главного тренера московского клуба.
– Готовы ли вы возглавить клуб?
– Да, а почему нет? С удовольствием.
– Кого бы еще рекомендовали на пост главного тренера «Локомотива»?
– Надо своих ребят кого-то, – сказал бывший тренер железнодорожников.
74-летний специалист 4 раза работал в «Локомотиве» главным тренером, а также был президентом клуба в 2006 году.
Уход Гиздоля из «Локо»: провалился по результатам, обещал прорыв весной, не попрощался с командой