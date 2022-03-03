Семин готов возглавить «Локомотив»: «Почему нет? С удовольствием»

заявил о готовности вернуться в «Локомотив».

Ранее Маркус Гиздоль ушел с поста главного тренера московского клуба.

– Готовы ли вы возглавить клуб?

– Да, а почему нет? С удовольствием.

– Кого бы еще рекомендовали на пост главного тренера «Локомотива»?

– Надо своих ребят кого-то, – сказал бывший тренер железнодорожников.

74-летний специалист 4 раза работал в «Локомотиве» главным тренером, а также был президентом клуба в 2006 году.

Уход Гиздоля из «Локо»: провалился по результатам, обещал прорыв весной, не попрощался с командой