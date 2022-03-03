Гендиректор «Зенита»: «Наши игроки заявлений об уходе не делали и не делают. Естественно, все обеспокоены»

Гендиректор надеется, что иностранцы останутся в команде до конца сезона.

«Естественно, все люди обеспокоены – не важно, из какой они страны.

Мы находимся в ежедневном контакте с ребятами. Анализируем ситуацию с учетом курса, который взят: необходимость доиграть чемпионат и разыграть Кубок России. И, будучи информированными с нашей стороны, наши игроки никаких заявлений об уходе не делали и не делают.

Надеюсь, в таком ключе мы сможем завершить сезон», – сказал .

Ранее «Зенит» объявил, что Ярослав Ракицкий покинул клуб из-за тяжелой семейной ситуации.