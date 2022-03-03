Роналд Куман: «Лапорта хотел избавиться от меня, я не был его тренером. Не хватало поддержки от руководства»

раскритиковал президента «Барселоны» .

«Я не был тренером Лапорты. Сразу же после выборов я почувствовал, что между нами нет связи. Мне не хватало поддержки от руководства.

Мне были важны не деньги. Я действительно хотел добиться успеха, тренируя «Барселону». Я хотел делать все возможное, но понял, что Лапорта хотел избавиться от меня, потому что не он назначил меня.

Лапорта тысячу раз говорил мне, что не пригласит Хави, так как ему не хватает опыта. Но ему нужен был кто-то, за кого можно спрятаться», – сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью Algemeen Dagblad.