Лапорта о Кумане: «Мы должны были уволить его раньше. Решение, возможно, запоздало»

Президент «Барселоны» высказался об отставке с поста главного тренера.

«Решение, возможно, запоздало. Мы должны были уволить его раньше, но, оглядываясь назад, легче анализировать ситуацию. В сентябре [до паузы на матчи сборных], когда мы поддержали его, мы считали, что он заслужил поддержку и шанс на возвращение травмированных.

Я беру на себя ответственность за то, что не принял решение раньше. Мы обыграли «Валенсию» и киевское «Динамо», но затем наступила серия плохих результатов. Мы в опасном стиле скатывались вниз и рисковали потерять шансы во всех турнирах», – сказал Лапорта.

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