Эктор Эррера перейдет из «Атлетико» в «Хьюстон Динамо» из МЛС летом бесплатно

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«Хьюстон Динамо» объявил о подписании предварительного контракта с полузащитником «Атлетико» Эктором Эррерой.

Соглашение 31-летнего футболиста сборной Мексики с клубом американской МЛС рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Эррера присоединится к «Хьюстону» в качестве «назначенного игрока» летом, когда истечет срок его контракта с «Атлетико».

Правило назначенного игрока (правило Дэвида Бекхэма) позволяет каждому клубу МЛС подписывать футболистов, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат.

Статистика хавбека – здесь.

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