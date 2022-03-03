Эктор Эррера перейдет из «Атлетико» в «Хьюстон Динамо» из МЛС летом бесплатно

«Хьюстон Динамо» объявил о подписании предварительного контракта с полузащитником «Атлетико» Эктором Эррерой.
Соглашение 31-летнего футболиста сборной Мексики с клубом американской МЛС рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон.
Эррера присоединится к «Хьюстону» в качестве «назначенного игрока» летом, когда истечет срок его контракта с «Атлетико».
Правило назначенного игрока (правило Дэвида Бекхэма) позволяет каждому клубу МЛС подписывать футболистов, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат.
Статистика хавбека – здесь.