Эктор Эррера перейдет из «Атлетико» в «Хьюстон Динамо» из МЛС летом бесплатно

объявил о подписании предварительного контракта с полузащитником «Атлетико» .

Соглашение 31-летнего футболиста сборной Мексики с клубом американской рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Эррера присоединится к «Хьюстону» в качестве «назначенного игрока» летом, когда истечет срок его контракта с .

Правило назначенного игрока (правило Дэвида Бекхэма) позволяет каждому клубу МЛС подписывать футболистов, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат.

Статистика хавбека – здесь.