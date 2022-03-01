Левандовски может перейти в «Атлетико», если «Бавария» подпишет Феликса (Marca)

Форвард «Баварии» может продолжить карьеру в .

По информации Marca, переход может состояться в том случае, если мюнхенцы приобретут полузащитника мадридцев .

Ранее сообщалось, что португальский футболист хочет уйти из «Атлетико», и главный тренер Диего Симеоне не против этого.

В текущем сезоне 22-летний Феликс забил 3 гола за 18 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету 33-летнего Левандовского 28 голов в 24 матчах Бундеслиги. Детальнее его показатели можно изучить тут.