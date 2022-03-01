Левандовски может перейти в «Атлетико», если «Бавария» подпишет Феликса (Marca)

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Форвард «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Атлетико».

По информации Marca, переход может состояться в том случае, если мюнхенцы приобретут полузащитника мадридцев Жоау Феликс.

Ранее сообщалось, что португальский футболист хочет уйти из «Атлетико», и главный тренер Диего Симеоне не против этого.

В текущем сезоне 22-летний Феликс забил 3 гола за 18 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету 33-летнего Левандовского 28 голов в 24 матчах Бундеслиги. Детальнее его показатели можно изучить тут.

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