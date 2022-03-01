«МЮ», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Ньюкасл» интересуются хавбеком «Спортинга» Пальиньей

Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья может продолжить карьеру в Англии или Испании.
По информации Record, в услугах футболиста заинтересован ряд английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».
Игроком также интересуется мадридский «Атлетико».
Сумма отступных, прописанная в контракте 26-летнего футболиста, составляет 60 миллионов евро, но в январе «Спортинг» был готов продать хавбека за сумму чуть выше 30 миллионов евро.
С подробной статистикой Пальиньи можно ознакомиться здесь.