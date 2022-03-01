«МЮ», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Ньюкасл» интересуются хавбеком «Спортинга» Пальиньей

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Спортинг Ньюкасл премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Вулверхэмптон Жоау Пальинья Футбол

Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья может продолжить карьеру в Англии или Испании.

По информации Record, в услугах футболиста заинтересован ряд английских клубов: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».

Игроком также интересуется мадридский «Атлетико».

Сумма отступных, прописанная в контракте 26-летнего футболиста, составляет 60 миллионов евро, но в январе «Спортинг» был готов продать хавбека за сумму чуть выше 30 миллионов евро.

С подробной статистикой Пальиньи можно ознакомиться здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные