«МЮ», «Тоттенхэм», «Атлетико» и «Ньюкасл» интересуются хавбеком «Спортинга» Пальиньей

Полузащитник «Спортинга» Жоау Пальинья может продолжить карьеру в Англии или .

По информации Record, в услугах футболиста заинтересован ряд английских клубов: , , и «Вулверхэмптон».

Игроком также интересуется мадридский .

Сумма отступных, прописанная в контракте 26-летнего футболиста, составляет 60 миллионов евро, но в январе «Спортинг» был готов продать хавбека за сумму чуть выше 30 миллионов евро.

С подробной статистикой Пальиньи можно ознакомиться здесь.