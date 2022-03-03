Дивеев о дубле «Сочи» после ассистов Языджи: «Одинаковые голы, будто один и тот же момент»

высказался о своем дубле после угловых в исполнении .

Защитник ЦСКА дал комментарий после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против (2:1).

«Одинаковые голы, можно сказать. Если будем разбирать, будто это один и тот же момент. Хорошая передача от Юсуфа, повезло, что мяч попал в створ. Я подталкивал соперника, когда он ко мне прикасался, чтобы сыграть первым.

По игре, наверное, не все получалось так, как мы задумывали. Контроль мяча, быстрые атаки у нас были, но позиционных было не так много, но когда Заболотный ушел, мы перестроились и знали, как будем играть с Юсуфом в нападении.

Да, получили нелепый гол — контратака, прострел, Нобоа ударил и забил. Главное, что мы во втором тайме вышли и поняли, что можем выиграть, и все для этого сделали», — сказал Дивеев.

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