Березуцкий о победе над «Сочи»: «Доволен действиями ЦСКА и результатом. Языджи прекрасно выполняет стандарты»

доволен игрой в матче с .

Тренер армейцев дал комментарий после победы в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

– Игра была непростая, но никто и не ожидал легкий матч с «Сочи». У них хорошая команда, которая не просто так идет на третьем месте в чемпионате, одна из самых организованных в Премьер-лиге.

В большинстве своем я доволен, как мы действовали. И доволен результатом, а это самое главное.

– Какие сделали выводы после предыдущей игры в Сочи? И как это отразилось на плане на сегодняшний матч?

– После предыдущей игры с «Сочи» сделали выводы, но та игра сложилась для нас странным образом. Если правильно помню, к 20-й минуте мы проигрывали уже 0:3. Не все голы были обязательные, и мы сделали определенные выводы.

Но и после побед мы делаем выводы, вносим коррективы, в этом и заключается работа тренерского штаба.

– Был ли особый расчет на стандарты в этом матче? И как встретили Дивеева в раздевалке?

– Стандартные положения – важная часть футбола. На данный момент у нас есть футболист, который прекрасно выполняет их. Я говорю о , но и не только он. Это дает нам большое преимущество в этом аспекте игры. А Дивеева в раздевалке встретили так же, как и всех, – сказал Березуцкий.