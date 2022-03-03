Федотов об 1:2 с ЦСКА: «Обидное поражение. «Сочи» не забил второй мяч из убойных позиций»

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Владимир Федотов оценил поражение от ЦСКА (1:2).

Главный тренер «Сочи» высказался после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

– Обидное поражение. Мы видим, насколько качественное подкрепление получил соперник. Игра смотрелась. Думаю, игра очень понравилась зрителям. Была динамика и интересные ходы.

Во втором тайме из убойных позиций мы не смогли забить второй мяч. Готовились к таким розыгрышам угловых, с которых соперник забил нам. К сожалению, потеря концентрации в эпизоде стоила нам двух пропущенных мячей.

– Почему сегодня решили поменять вратаря?

– Адамов немного приболел. Никаких претензий к Джанаеву у нас быть не может. Он готов, доказал сегодня, что набрал нужные кондиции, – сказал Федотов.

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