Араухо и Гави продлят контракты с «Барсой» в марте. Их отступные – 1 млрд евро

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Рональд Араухо и Гави продлят контракты с «Барселоной» в марте. 

По данным Diario Sport, футболисты могут подписать новые соглашения с каталонским клубом после класико против «Реала», которое пройдет 20 марта.

Сейчас Гави получает чуть больше 100 тысяч евро, а в его контракте прописаны отступные в размере 50 млн евро. В «Барсе» уверены, что новое 5-летнее соглашение с хавбеком, который находится в системе клуба с 11 лет, будет подписано.

У Араухо было много предложений от европейских топ-клубов, которые были готовы платить ему гораздо больше, чем «Барса». В начале переговоров позиции сторон были далеки, но постепенно они смогли сблизиться.

Теперь в «Барсе» надеются, что смогут объявить о подписании нового соглашения с Араухо в марте.

В контрактах обоих футболистов будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

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