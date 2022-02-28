Агента Гави заметили в офисе «Реала». Появились слухи об интересе клуба к хавбеку «Барсы»

Агента Гави заметили в офисе мадридского .

Контракт 17-летнего футболиста с «Барселоной» действует до лета 2023-го. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.

Агент игрока Ива де ла Пенья был замечен в офисе мадридского клуба несколько дней назад, что породило слухи об интересе «Реала» к Гави. Однако де ла Пенья обсуждал с представителями клуба продление контракта игрока второй команды «Реала» , сообщает Marca.

Перед переходом Гави в «Барселону» из «Бетиса» агент игрока вел переговоры с «Реалом», но семья футболиста сделала выбор в пользу каталонского клуба.

У президента «Реала» есть неофициальное соглашение с руководителями «Барсы» о том, что клубы не будут переманивать друг у друга игроков с истекающим сроком контракта.