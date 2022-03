может покинуть «Баварию».

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на подкаст Фабрицио Романо Here We Go, поляк хочет продлить контракт с мюнхенским клубом. Представители «Баварии» проведут встречу с его агентом.

Однако если клуб не сделает предложение, удовлетворяющее интересы игрока, он будет готов покинуть команду этим летом.

В текущем сезоне Бундеслиги Левандовски провел 24 матча, в которых забил 28 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.