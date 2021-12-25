«Сочи» готов продать Кассьерру зимой. У клуба есть предложения из МЛС и Шотландии

Нападающий Матео Кассьерра может покинуть «Сочи» в зимнее трансферное окно.

Южане получили несколько предложений о трансфере 24-летнего форварда. Как пишет журналист Андрей Панков в своем телеграм-канале, клуб готов отпустить Кассьерру.

«Несколько зарубежных клубов хотят приобрести Кассьерру уже этой зимой. В уже пришли предложения от клуба из и клуба из чемпионата Шотландии. Есть и другие претенденты», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Кассьерра присоединился к «Сочи» минувшим летом, его купили у «Белененсеша» за 1,2 млн евро.

В этом сезоне форвард забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах . Его полная статистика – здесь.