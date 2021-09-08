Украинец Иванисеня о переходе в «Крылья»: «Директ горел от негативных комментариев. Думаешь: «Какие люди злые»

Полузащитник рассказал о реакции на переход в самарский клуб.

До «Крыльев» украинец выступал за луганскую «Зарю».

– Долго ли думал над переходом в «Крылья», сколько прошло между предложением и решением?

– Думаю, это длилось недели две или чуть больше, потому что мне надо было открыть рабочую визу и обдумать решение. Наверное, самую большую роль сыграли разговоры со спортивным директором Сергеем Корниленко и главным тренером Игорем Осинькиным.

Также я смотрел игры команды, в основном в Кубке, чтобы понять, как «Крылья» противостояли командам . Я увидел, что команда хочет играть в футбол, тренерский почерк. Это было одним из плюсов за переход.

– Сейчас в комментариях в инстаграме у тебя сплошной позитив, много ли приходится чистить?

– Сейчас не чищу, потому что закрыл комментарии от людей, на которых я не подписан. Конечно, когда я перешел в «Крылья Советов», мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: «Какие люди злые».

Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне наоборот обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит, – сказал Иванисеня.