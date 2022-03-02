«Шпоры» разваливались – типичный «Тоттенхэм». Ширер о вылете клуба из Кубка от «Мидлсбро»

не удивил вылет из Кубка Англии после поражения от .

«Это не было случайностью. «Шпоры» разваливались – типичный «Тоттенхэм».

«Мидлсбро» был лучшей командой от начала до конца. Они были первыми на каждом подборе, создавали моменты и обладали большей энергией. В дополнительное время их замены были лучше, и может гордиться достижением своей команды.

Прекрасный вечер для «Мидлсбро» и их болельщиков. Уайлдер был готов, игроки были готовы, жаль, что игроки «Тоттенхэма» не были готовы. Типичный «Тоттенхэм». «Мидлсбро» полностью заслужил выход в четвертьфинал», – сказал Ширер BBC.