«Шпоры» разваливались – типичный «Тоттенхэм». Ширер о вылете клуба из Кубка от «Мидлсбро»

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Алана Ширера не удивил вылет «Тоттенхэма» из Кубка Англии после поражения от «Мидлсбро».

«Это не было случайностью. «Шпоры» разваливались – типичный «Тоттенхэм».

«Мидлсбро» был лучшей командой от начала до конца. Они были первыми на каждом подборе, создавали моменты и обладали большей энергией. В дополнительное время их замены были лучше, и Крис Уайлдер может гордиться достижением своей команды.

Прекрасный вечер для «Мидлсбро» и их болельщиков. Уайлдер был готов, игроки были готовы, жаль, что игроки «Тоттенхэма» не были готовы. Типичный «Тоттенхэм». «Мидлсбро» полностью заслужил выход в четвертьфинал», – сказал Ширер BBC.

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