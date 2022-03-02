«Динамо» о Шварце: «Сандро продолжает работать с командой. Никаких попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет»

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Сандро Шварц останется главным тренером московского «Динамо».

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате российской Премьер-лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

 

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