«Динамо» о Шварце: «Сандро продолжает работать с командой. Никаких попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет»

Сандро Шварц останется главным тренером московского .

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате российской Премьер-лиги отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах «Динамо», считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.