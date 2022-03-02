Гозенс после 0:0 с «Миланом»: «Интер» скажет свое слово в ответном матче»

оценил ничью с (0:0).

Вингер высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

«Тяжелое испытание, но мы еще скажем свое слово в ответном матче.

«Милан» высоко прессингует, и мы должны были лучше распорядиться свободным пространством. Но мы провели уже много матчей, поэтому усталость неизбежна», – сказал Гозенс.

27-летний немец провел дебютный матч за «Интер», выйдя на замену на 88-й минуте.

В конце января Гозенс перешел в миланский клуб на правах аренды из «Аталанты». Из-за мышечной травмы бедра он не выходил на поле с 29 сентября.