Гозенс после 0:0 с «Миланом»: «Интер» скажет свое слово в ответном матче»

Робин Гозенс оценил ничью с «Миланом» (0:0).
Вингер «Интера» высказался после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.
«Тяжелое испытание, но мы еще скажем свое слово в ответном матче.
«Милан» высоко прессингует, и мы должны были лучше распорядиться свободным пространством. Но мы провели уже много матчей, поэтому усталость неизбежна», – сказал Гозенс.
27-летний немец провел дебютный матч за «Интер», выйдя на замену на 88-й минуте.
В конце января Гозенс перешел в миланский клуб на правах аренды из «Аталанты». Из-за мышечной травмы бедра он не выходил на поле с 29 сентября.