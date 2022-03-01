Кессиэ близок к переходу в «Барселону». Контракт – на 6,5 млн евро в год

намерена летом подписать полузащитника .

Срок контракта 25-летнего хавбека «Милана» истекает по завершении сезона, он станет свободным агентом.

Итальянский инсайдер сообщает, что каталонский клуб ускорил переговоры о трансфере ивуарийца и сделал ему новое предложение.

«Барса» готова платить Кессиэ 6,5 миллиона евро в год. В «Милане» уже знают, что «Барселона» сделала футболисту предложение.

На текущий момент «Барса» считается наиболее вероятным местом продолжения карьеры полузащитника.

Diario Sport также отмечает, что детали трансфера практически согласованы.