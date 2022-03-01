Рафаэл Леау: «Хочу достичь уровня Роналду и Мбаппе. Пиоли привил мне правильный менталитет»

рассказал о стремлении к уровню Килиана Мбаппе и .

вселил в меня уверенность и дал мне место в стартовом составе, несмотря на трудности. И то, что у меня все получается, – так это благодаря ему в том числе.

Он привил мне правильный менталитет, заставив всегда верить в себя. Он всегда говорил мне, что у меня есть талант, но нет менталитета победителя, что если я хочу достичь уровня и Криштиану Роналду, то должен уметь решать исход матчей. Иначе я буду обычным игроком.

Я послушал его, поговорил с личным тренером и семьей – и что-то в голове щелкнуло. Я хотел показать всем, кто я такой на самом деле. Я еще не такой нападающий, как Мбаппе и Роналду, которые вдохновляют меня и которых я изучаю на YouTube. Но я хочу достичь их уровня», – сказал форвард .

В текущем сезоне 22-летний Леау забил 8 голов за 23 матча Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.