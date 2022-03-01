Ферран о слезах после промахов с «Наполи»: «Я был разочарован, люблю забивать. Но голы не главное»

Полузащитник «Барселоны» не считает голы главным в футболе.

В матче плей-офф против (1:1) испанец не реализовал несколько голевых моментов, после чего расплакался.

«Вы считаете, что голы – это главное, но это не так. Я помогаю команде. Да, я атакующий футболист, но есть и другие аспекты: я отрабатываю в защите, отдаю голевые передачи, разыгрываю комбинации. Все это тоже важно.

Я спокоен. Я нахожусь на верном пути. Голы – штука непостоянная: иногда мяч залетает в сетку, иногда нет.

Нужна стабильность и психологическое спокойствие. Когда залетает один мяч, то залетают и остальные, нужно сохранять позитивный настрой.

Моя реакция была спонтанной. Я был в какой-то степени разочарован, потому что мне нравится забивать и помогать команде, но в тот раз не удалось этого сделать», – отметил Торрес.