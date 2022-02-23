Ферран Торрес: «Барса» – лучший клуб мира. Все знают ее историю: она борется за каждый трофей»

считает «Барселону» лучшим клубом мира.

«Барса» – лучший клуб в мире. Все знают ее историю: она всегда борется за каждый трофей.

Когда я покидал «Валенсию» и переходил в «Ман Сити», знал, что вернусь и буду играть за одну из лучших команд . Это моя мечта. И она исполнилась.

Когда появился вариант с «Барсой», я сразу сказал, что хочу перейти. После хорошей игры против Италии в составе сборной Испании Матеу Алемани позвонил моему агенту и сказал, что меня хочет «Барса».

Узнав об этом, я сказал агенту: что бы ни случилось, я должен оказаться здесь», – сказал полузащитник «Барселоны».