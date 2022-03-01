Роджерс о восстановлении Варди: «Отличные новости для нас. Человек с таким менталитетом и способностями очень важен для команды»

рассказал о восстановлении после травмы.

«Это отличные новости для нас. Человек, обладающий таким уровнем менталитета, а также способностями, очень важен для любой команды. Это делает ее сильнее.

Это [решение о возвращении на поле после травмы] всегда непросто. Все должно быть правильно. Но судя по его работе на тренировках и с медицинской командой, он готов отыграть какую-то часть матча, если не весь», – сказал Роджерс.

Из-за травмы Варди не играл с 28 декабря. Его внесли в состав команды на матч с «Бернли» в 22-м туре АПЛ (0:0, первый тайм). Он начал матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне 35-летний форвард провел 16 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.