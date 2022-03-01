Геннадий Орлов: «Зениту» летом надо обязательно приобретать вратаря. Одоевский в матче с «Рубином» показал немощность, сыграл как юноша»

считает, что летом необходимо купить вратаря.

– «Зенит» порадовал?

– Безусловно, хотя Сутормин с одной стороны забил пенальти, молодец, а с другой – ну надо же было создавать искусственный офсайд, когда убегал Лисакович. Он же был по диагонали последний, но искал, где его игрок…

Это вообще момент из юношеского футбола. Ты обязан следить за линией, если ты по диагонали последний. Ему надо было шаг вперед сделать – и все, «вне игры». И все же так и думали, а он не сделал.

Ну и, конечно, грубейшая ошибка вратаря Одоевского. Сейчас его надо убирать на пару месяцев, нельзя его ставить больше. Он сейчас показал свою немощность, сыграл как юноша.

– Рановато, значит, в него поверили?

– Конечно, я изначально сомневался и говорил об этом.

– Такая ошибка не сломает его психологически?

– Сломает – значит, не достоин он быть вратарем высокого уровня. Так нельзя, он на контракте, деньги получает за футбол. Молодой, конечно, но рвется ведь в основной состав…

– Может, головокружение от «сухого» матча с «Бетисом»?

– Он профессионал, забыть надо о головокружениях. У нас же не воспитательный дом. Я считаю, что «Зениту» летом надо обязательно приобретать вратаря. Теперь только из российского футбола, из-за границы вряд ли кто-то перейдет, трансфер не утвердят. И двух центральных защитников. Ловрен, думаю, сам сейчас уедет…И Ракицкий. Так что нужны другие защитники, молодые.

– За счет чего «Зенит» все-таки дожал «Рубин»? Воля, характер, удача?

– Все вместе взятое. Все старались, хотя три дня назад был сложный матч в Севилье, потом перелет. Но «Зенит» показал, что хорошо готов физически. Но «Рубин» тоже надо похвалить

– То есть, смотрим вперед с оптимизмом?

– Еще бы! Конечно. Команда обязана выиграть первое место, просто обязана, столько моментов, так играют…

– Но «Динамо»-то наступает на пяточки…

– Это да, но у «Динамо» проблемы в обороне. Неслучайно в матче с «Химками» за две желтые карточки выгнали Евгеньева. Да и «Химки» в начале матча могли забить. Так что у «Динамо» будут свои проблемы. Но посмотрим, тем интереснее, пусть догоняют, – сказал журналист.