Долг «МЮ» вырос на 39,3 млн фунтов за год – до 494,8 млн. Поступления от трансляций снизились

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Чистый долг «Манчестер Юнайтед» за год вырос на 39,3 млн фунтов.

Согласно данным финансового отчета, на который ссылается The Guardian, на 31 декабря 2021 года задолженность составила 494,8 млн фунтов, в то время как годом ранее зафиксировался долг в размере 455,5 млн фунтов.

К такому финансовому результату привело в том числе снижение доходов клуба от телевизионных трансляций. В последнем квартале «МЮ» заработал на 22,3 млн фунтов (20,5%) меньше, чем за аналогичный период сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что «МЮ» выплатил бывшему главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 7 млн фунтов неустойки за увольнение.

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