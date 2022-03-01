Долг «МЮ» вырос на 39,3 млн фунтов за год – до 494,8 млн. Поступления от трансляций снизились

Чистый долг за год вырос на 39,3 млн фунтов.

Согласно данным финансового отчета, на который ссылается The Guardian, на 31 декабря 2021 года задолженность составила 494,8 млн фунтов, в то время как годом ранее зафиксировался долг в размере 455,5 млн фунтов.

К такому финансовому результату привело в том числе снижение доходов клуба от телевизионных трансляций. В последнем квартале «МЮ» заработал на 22,3 млн фунтов (20,5%) меньше, чем за аналогичный период сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что «МЮ» выплатил бывшему главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 7 млн фунтов неустойки за увольнение.