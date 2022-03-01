«МЮ» выплатил Сульшеру 7 млн фунтов неустойки за увольнение, его штабу – 3 млн

Стала известна сумма неустойки в .

Согласно финансовому отчету клуба, Сульшер получил 7 миллионов фунтов в качестве компенсации за расторжение контракта. Тренерскому штабу норвежца «Юнайтед» выплатил 3 миллиона фунтов.

Также в отчете говорится о том, что доход клуба за второй квартал 2021 года вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, а на зарплаты за этот срок клуб потратил 97,7 миллиона фунтов, что на 19,6% больше, чем в предыдущем году.

Долг клуба по сравнению со вторым кварталом 2020 года вырос на 8,6% и составляет 494,8 миллиона фунтов, но клуб заявляет, что основной долг остался неизменным.