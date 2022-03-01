Легионеры ЦСКА не намерены покидать клуб. Команда отправилась на игру с «Сочи» в полном составе

Иностранные футболисты не намерены покидать ЦСКА.

Как информирует Sport24, ни один из легионеров московской команды не изъявил желание уйти из нее.

Армейцы в полном составе отправились на игру с в 1/8 финала Бетсити Кубка России. Матч пройдет 2 марта, начало – в 18:00 по московскому времени.

За ЦСКА выступают бразилец Бруно Фукс, исландец , ивуариец Жан-Филипп Гбамен, парагваец Хесус Медина, колумбиец Хорхе Карраскаль, нигериец , турок и словенец .

ЦСКА становится разнообразнее: Медина и Языджи остры впереди, здоровый Фукс меняет начало атак