Рубин — Ротор прогноз на матч 3 марта Кубок России, прогноз на футбольный матч

В одной из пар ⅛ финала Кубка России по футболу в Казани сойдутся местный «Рубин» и волгоградский «Ротор». В былые времена эта пара могла стать одной из самых интригующих, но сейчас эти команды разного класса. «Ротор» вылетел из высшего дивизиона и пока не снискал славы в Футбольной национальной лиге, а «Рубин» вновь попытается штурмовать верхние ступени турнирной таблицы в РФПЛ. Однако Кубок это совсем другая история, тем более сейчас, когда начинается стадия плей-офф, и в одном матче может случится все, что угодно. Следим за событиями на поле Казань Арены, начало матча в 19:00 по московскому времени.

Знаешь кто победит? Забирай бесплатную ставку 2000₽ и ставь на своего фаворита, ничем не рискуя!

«Рубин» (Казань)

У главного тренера казанцев Леонида Слуцкого всегда получается создавать симпатичные команды со своим игровым почерком. Так было в самарских «Крыльях Советов», ФК «Москва», ЦСКА и в зарубежных командах. По окончанию своей «командировки» в Великобританию и Нидерланды Слуцкий возглавил «Рубин». При нем в первый же сезон команда смогла попасть в еврокубки, хотя славы там не снискала, уступив по сумме двух матчей польскому «Ракову».

Многие списали это на период становления, ведь в новом сезоне после первых туров «Рубин» был в числе лидеров. Но потом что-то сломалось и клуб начало лихорадить, пропала стабильность. Сказались несколько факторов: от потери ключевых футболистов из-за травм или ухода вплоть до жалоб наставника на неудовлетворительное состояние домашнего газона на Казань Арене. Первая часть сезона закончилась для клуба из столицы Татарстана тремя поражениями подряд и местом во второй половине турнирной таблицы.

После паузы «Рубину» сразу предстоял матч с одним из лидеров чемпионата «Зенитом». Яркая игра и победа хозяев 3 : 2, но «Рубин» мог брать очки, несмотря на то, что заканчивал матч вдесятером. Теперь надежда болельщиков на матч Кубка страны, где они ждут от своей любимой команды только победу.

«Ротор» (Волгоград)

«Ротор» когда-то знавал славные времена. Команда боролось за звание чемпиона страны с московским «Спартаком» времен Олега Романцева, в европейских кубках успешно противостояла «Манчестер Юнайтед». Однако команда Веретенникова, Нидергауса, Есипова и других, как и слава клуба, осталась в прошлом веке. Волжане смогли на недолгое время выйти в турнир сильнейших клубов страны, но тут же вылетели.

Ресурсов, чтобы вновь стать лидерами в турнире ФНЛ «Ротору» не хватило, и теперь клуб после зимней паузы находится в группе команд, которым грозит понижение в классе. Осенний отрезок чемпионата волгоградцы завершили пятью поражениями подряд. При этом на групповом этапе Кубка России смогли оставить позади грозненский «Ахмат», победив в серии пенальти.

Кубок России, с одной стороны, отдушина, с другой, возможность показать себя и попытаться пройти дальше. Главный тренер «Ротора» Артем Куликов так и считает, добавляя, что в межсезонье удалось поработать не только над физическим состоянием игроков, но также над психологией и ментальностью. Сборы, по его мнению, получились очень информативные и полезные. Вся команда настроена на исправление турнирной ситуации. Матч с «Рубином» покажет, насколько тренер окажется прав.

Прогноз на матч «Рубин» — «Ротор»

История встреч команд довольно непродолжительная и разбить ее можно на две части. С 1958 по 1969 год они противостояли друг другу в рамках турнира союзной Первой лиги, а с 2003 года уже в рамках Премьер-лиги, но поскольку «Ротор» бывал там редко, то и матчей этих немного. Всего казанцы и волгоградцы сыграли между собой 19 раз. Девять побед на счету «Рубина», пять раз брал верх «Ротор», и было зафиксировано столько же ничьих. В Кубке России команды сыграют между собой впервые. Перед вами результаты нескольких последних поединков.

03.07.2004, «Ротор» — «Рубин» — 0 : 1;

18.07.2004, «Рубин» — «Ротор» — 1 : 1;

27.09.2020, «Ротор» — «Рубин» — 1 : 3;

18.02.2021, «Рубин» — «Ротор» — 3 : 0;

16.05.2021, «Рубин» — «Ротор» — 1 : 1.

Букмекерские конторы считают «Рубин» безоговорочным фаворитом. Все в пользу казанцев: состав, статус, опыт и многое другое. «Лига Ставок» предлагает на победу хозяев коэффициент 1,56, выигрыш «Ротора» оценивается коэффициентом 6,40, ничейный результат в основное время — 4,00. Какие-то шансы на то, что гости дадут казанцам бой есть, в случае, если Леонид Слуцкий не станет выпускать на матч игроков основы. Но надеяться на это не стоит, поэтому мы увидим победу «Рубина» с преимуществом в два мяча.

Знаешь кто победит? Забирай бесплатную ставку 2000₽ и ставь на своего фаворита, ничем не рискуя!