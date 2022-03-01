Судейский комитет извинился перед «Эвертоном» за ошибку арбитра в игре с «Ман Сити»

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Билл Кенрайт Пол Тирни видеоповторы Родри Футбол

«Эвертону» принесли извинения за судейскую ошибку в матче против «Манчестер Сити».

«Ириски» уступили лидеру АПЛ на своем поле в 27-м туре АПЛ (0:1). В концовке арбитр Пол Тирни не назначил в ворота «горожан» пенальти за попадание мяча в руку Родри.

В одной из атак «Эвертона» мяч попал испанцу в область плеча в штрафной площади. Тирни, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не указывать на одиннадцатиметровую отметку.

Глава судейского комитета Майкл Райли лично позвонил председателю совета директоров «Эвертона» Биллу Кенрайту и главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, чтобы принести извинения.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные