Судейский комитет извинился перед «Эвертоном» за ошибку арбитра в игре с «Ман Сити»

«Эвертону» принесли извинения за судейскую ошибку в матче против «Манчестер Сити».
«Ириски» уступили лидеру АПЛ на своем поле в 27-м туре АПЛ (0:1). В концовке арбитр Пол Тирни не назначил в ворота «горожан» пенальти за попадание мяча в руку Родри.
В одной из атак «Эвертона» мяч попал испанцу в область плеча в штрафной площади. Тирни, проконсультировавшись с видеоассистентом, принял решение не указывать на одиннадцатиметровую отметку.
Глава судейского комитета Майкл Райли лично позвонил председателю совета директоров «Эвертона» Биллу Кенрайту и главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, чтобы принести извинения.