«Fan ID находится на особом контроле». Первый зампред комитета Совфеда о законе

Внедрение системы Fan ID находится на особом контроле российских властей.

«Хочется поблагодарить Министерство спорта РФ за конструктивную работу, которую мы вместе с вами проводили в 2021 году. Несмотря на все условия, которые мы имеем на сегодняшний день, это никак не мешает нам выполнять нашу задачу – совершенствовать спортивное законодательство.

Необходимо отметить работу Минспорта России с органами федерации по совершенствованию нормативно-правовых актов. Совет федерации и наш комитет готовы продолжать работу с Минспорта в данном направлении.

Внедрение системы Fan ID вызывает много разговоров в СМИ. Данный вопрос находится на особом контроле, мы внимательно следим за его развитием. Специальный орган готов к любому сотрудничеству по совершенствованию этой системы», – сообщил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Александр Варфоломеев.